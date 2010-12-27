Сборная России побила свой худший рекорд в новом рейтинге ФИФА

В новой версии российская команда потеряла три позиции и опустилась на рекордно низкое для себя место.

Сборная России опустилась на рекордно низкое для себя место в новом рейтинге ФИФА. Об этом сообщает ТАСС.

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных. В новой версии российская команда потеряла целых три позиции и опустилась на 66 место (493 очка). Предыдущим худшим результатом была 65-я строчка. Ее отечественная сборная занимала в октябре-ноябре 2017 года.

Отметим, что лидерами рейтинга ФИФА являются сборные Германии (1533), Бразилии (1384) и Бельгии (1346).

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах и на 12 стадионах. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

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Фото: pixabay.com

Скриншот: fifa.com