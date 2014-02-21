Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на ЧМ-22

Игра завершилась со счетом 1:0.

Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Игра состоялась на спортивном стадионе "Ак Барс - Арена" в Казани. Она завершилась с результатом 1:0.Единственным голом на 24 минуте отличился защитник словаков Милан Шкриньяр. После прострела Арсена Захаряна иностранец направил мяч в собственные ворота.

84-й минуте матча желтую карточку получил российский полузащитник Дмитрий Баринов. Это уже второе предупреждение для спортсмена на данном турнире. Следующий матч национальной команды ему придется пропустить.

Напомним, что сборная РФ под руководством тренера Валерия Карпина ранее вничью сыграла с хорватами (счет игры 0:0) и смогла обыграть на поле Кипр и Мальту. Каждый матч завершился с результатом 2:0. Капитаном сборной в матче впервые стал полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев. В составе сборной дебютировали футболисты Сергей Терехов (защитник "Сочи"), Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин (Защитники"Зенита").

В настоящее время сборная России занимает второе место в рейтирнге своей группы. Футболисты набрали 16 очков. Столько же у хорватов, которые выше России по дополнительным показателям.

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