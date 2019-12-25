Сбербанк зафиксировал ускорение темпов ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе

В августе выдачи вернулись к среднемесячным показателям первого полугодия 2021 года, а в сентябре превысили их.

В Северо-Западном Федеральном округе вновь наблюдается положительная динамика по выдаче ипотеки в Сбербанке. После небольшого снижения в июле, в августе выдачи вернулись к среднемесячным показателям первого полугодия 2021 года, а в сентябре превысили их.

Всего с начала года банк выдал в СЗФО 87 тысяч ипотечных кредитов на 263 млрд рублей. Из них 41,4 тысячи на сумму 162 млрд рублей в Петербурге. Четверть всего объема приходится на льготную ипотеку.

Заметно вырос интерес к семейной ипотеке. Объем выданных кредитов с господдержкой по Северо-Западу за прошлый месяц составил 3,3 млрд рублей. Это почти на 2 млрд больше, чем в июне, до изменения условий в программе. С января по сентябрь банк выдал семьям 16,2 млрд рублей, 70% из них – в Петербурге.

В октябре Сбербанк расширил программу льготной ипотеки "Господдержка-2020" и начал выдавать кредиты на строительство жилого дома по договору подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем. Это выгодное предложение для тех, кто хотел бы жить в собственном доме. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Минимальная ставка по этой льготной ипотеке с учетом электронной регистрации и страхования жизни и здоровья составляет 6,55% годовых. При первоначальном взносе от 20% - 6,35%, вместо указанных в постановлении 7% годовых.

Оформить ипотеку и выбрать жилье можно онлайн на сервисе ДомКлик.

Фото: пресс-служба Сбера