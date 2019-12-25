Сбербанк выпустил первый аккредитив в России, открытие и исполнение которого прошло полностью в режиме онлайн

Благодаря онлайн-аккредитиву можно значительно упростить расчеты между физическими лицами на вторичном рынке недвижимости.

Сбербанк и агентство недвижимости "Этажи Санкт-Петербург" реализовали первую на Северо-Западе сделку с использованием приложения Сбербанк Онлайн. Они в режиме онлайн выпустили первый на территории России аккредитив.

Благодаря онлайн-аккредитиву можно значительно упростить расчеты между физическими лицами на вторичном рынке недвижимости. Агентство недвижимости или риелтор направляют в банк информацию о планируемой сделке. Далее банк готовит заявление на открытие аккредитива и загружает его в приложение Сбербанк Онлайн. Покупатель проверяет условия сделки и нажимает кнопку "Подтвердить". После этого аккредитив открывается через несколько секунд. Исполнение аккредитива также проходит в режиме онлайн.

Развитие цифровых технологий позволяет совершать всё больше финансовых операций в режиме онлайн. Для открытия аккредитива через мобильное приложение в банк может обратиться любое агентство недвижимости или риэлтор. При этом, для предоставления в банк документов с целью исполнения аккредитива агентству недвижимости необходимо подписать с банком соглашение об ЭДО. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Сегодня и покупатель, и продавец могут закрыть сделку без посещения банка для открытия и исполнения аккредитива. Все операции по расчетам за объекты недвижимости проводятся онлайн. Это колоссально экономит время сотрудников агентства и позволяет повысить комфорт других участников сделки. Можно сказать, тест-драйв мы провели успешно, и эта возможность будет востребована среди участников рынка. Ильдар Хусаинов, директор компании "Этажи Санкт-Петербург"

Фото: Piter.TV