Спрос на льготную ипотеку в Сбербанке сократился на 60% после перезапуска программы

Доля Сбербанка в госпрограмме составляет порядка 50%.

Вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васёв заявил, что по итогам первых двух дней июля спрос на льготную ипотеку сократился на 60%. Отметим, что с июля программа была перезапущена.

У нас есть данные уже за первые два дня рабочих, как действует новая госпрограмма. По госпрограмме 2020, там, где чек сократился до 3 млн рублей, мы видим уже сокращение объема заявок на 60%, - сказал он во время выступления на круглом столе "Почему растут цены на жилье и как их стабилизировать?".

Васёв уточнил, что речь идет о статистике Сбербанка. Доля банка в госпрограмме составляет порядка 50%. Он предположил, что и у других банков примерно такие же показатели по спросу на льготную ипотеку после перезапуска программы.

Отмечается, что Сбербанк после 1 июля не будет поднимать ипотечную ставку до 7%.

Фото: Piter.TV