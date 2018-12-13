Сбербанк отреставрирует детскую площадку в Парке 300-летия Петербурга

Ранее прошло голосование за социальную акцию, которую банк традиционно проводит в рамках "Зелёного Марафона".

Проект по реставрации детской площадки получил более 60% голосов.

Забег состоится в Северной столице в восьмой раз. В 2019 году он приурочен к Дню защиты детей, для которых в 11.00 пройдёт отдельный забег на 420 метров. Также на площадке пройдут праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, VR-урок финансовой грамотности, изготовление панно с достопримечательностями города, на котором можно будет оставить свой отпечаток, и выступление музыкальных коллективов.

"Зелёный марафон" пройдёт 1 июня в 60 городах России, в том числе и в Петербурге. На сегодняшний день около 50 000 человек зарегистрировались на сайте greenmarathon.ru. Подать заявку можно за пару минут, регистрация продлится до 1 июня.

Первый "Зелёный Марафон" Сбербанка прошел в 2012 году.