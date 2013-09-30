Сбер снизил размер первоначального взноса на ипотеку для самозанятых с 30 до 20%

Эти условия распространяются как на новые заявки, так и на ранее принятые.

С 30 сентября Сбер изменил размер первоначального взноса для самозанятых людей. Первый платеж по ипотеке снизился с 30 до 20%. Эти условия действуют как на новые заявки, так и на ранее принятые. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Сбер запустил ипотеку для самозанятых клиентов, подключивших сервис "Свое дело", в декабре 2019 года. Подать заявку и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн на DomClick.ru. Дополнительных документов для подтверждения дохода при этом не требуется.

Для самозанятых доступны программы "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Гараж" и "Загородная недвижимость" (за исключением индивидуального строительства). Минимальная ставка по ипотеке при покупке вторичного жилья составит 8,1% годовых, при покупке квартиры в новостройке – 0,1%.

Ипотека для самозанятых позволила решить квартирный вопрос многим нашим клиентам, развивающим собственный бизнес. Ранее даже при стабильно высоком заработке они могли испытывать трудности с подтверждением дохода. Теперь же, подключив сервис "Свое дело" и предоставив Сберу информацию о своем бизнесе, они избавлены от необходимости сбора дополнительных документов для получения кредита. Николай Васёв, директор дивизиона "ДомКлик"

Ранее мы писали, что кредитная СберКарта признана самой выгодной в России по версии Frank RG.

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