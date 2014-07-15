Сбер разместил изображения российских олимпийцев на ТВ-панелях в офисах и билбордах по всей стране

Эти позитивные образы должны напомнить клиентам банка о силе воли, стойкости и целеустремленности наших спортсменов.

В рамках проекта "Российские истории" Сбер разместил изображения российских победителей и призеров Олимпиады в Токио на ТВ-панелях в офисах и билбордах по всей стране. По задумке, эти позитивные образы должны напомнить клиентам банка о силе воли, стойкости и целеустремленности наших спортсменов, которые смогли добиться великолепных результатов в сложных условиях.

На ТВ-панелях и билбордах размещены спортсмены, занимающиеся спортивной и художественной гимнастикой, борьбой, стрельбой, синхронным плаванием и др. Идею уже поддержали серебряные призеры Олимпиады, сестры Дина и Арина Аверины. СберПервый предложил гимнасткам сотрудничество – сделал пас от первых к первым.

Опрос ВЦИОМ, который проводился накануне Олимпиады, показал, что 97% россиян не знают ни одного российского участника игр в Токио. Сбер решил исправить это и познакомить россиян с нашими олимпийцами.

Фото: пресс-служба Сбера