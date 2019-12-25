Сбер профинансирует строительство ЖК "Time Сквер" в Санкт-Петербурге на 8,5 млрд рублей

В жилом комплексе будет 13 корпусов высотой 13 этажей.

Сбербанк профинансирует строительство ЖК "Time Сквер" в Приморском районе Петербурга. Банк выделит застройщику – холдингу "РСТИ" (ГК "Росстройинвест") – 8,55 млрд рублей.

Жилой комплекс будет состоять из 13 корпусов высотой 13 этажей. Также на территории ЖК разместятся подземный гараж и встроенный детский сад. Продавать квартиры будут в три этапа с использованием механизмов эскроу.

Это уже четвертый совместный строительный проект Сбербанка и "РСТИ". Развитие нашего сотрудничества поможет людям обзаводиться качественным и доступным жильем европейского уровня со всей необходимой инфраструктурой. Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка

Со Сбербанком нас связывают длительные партнерские отношения: банк финансирует ряд наших объектов, действуют различные программы ипотеки. Мы рады продолжению сотрудничества, благодаря которому вниманию покупателей будет представлен яркий, современный и уникальный в своем роде проект – "Тime Сквер". Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга "РСТИ"

Сбербанк и "РСТИ" подписали соглашение о сотрудничестве в апреле 2021 года. Общая площадь ЖК "Time Сквер" составит более 76,8 тысяч квадратных метров.

Фото: ВКонтакте / ЖК Time Сквер | РСТИ