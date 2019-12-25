Сбер профинансирует проекты жилой недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на сумму более 29 млрд рублей

Банк выделит деньги на строительство ЖК компаниям ЛенРусСтрой, "Лидер Групп" и ЦДС.

Сбер профинансирует строительство недвижимости в Петербурге и Ленобласти на сумму более 29 млрд рублей. Деньги получат такие крупные застройщики, как ЛенРусСтрой, "Лидер Групп" и ЦДС.

В частности, 10,6 млрд рублей пойдет на строительство ЖК "ЛесART" группы компаний ЛенРусСтрой.

С ЛенРусСтроем нас связывают длительные отношения — Сбер уже профинансировал ряд проектов компании, а в июне этого года мы подписали на ПМЭФ соглашение о стратегическом сотрудничестве. Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка

Жилой комплекс "ЛесART" строит ООО "СЗ "Аврора" (входит в ГК ЛенРусСтрой) в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. Общая площадь домов составит 112 тысяч квадратных метров.

Также Сбер предоставит 12 млрд рублей на проект AEROCITY ГК "Лидер Групп".

Рад продолжению сотрудничества с ГК "Лидер Групп" и участию в реализации уже знакомого нам проекта AEROCITY. Важно, что в этом проекте Сбер финансирует не только возведение жилых домов, но и инженерную и социальную инфраструктуру — запланировано строительство образовательной школы и детского сада. Это крайне важно для создания благоприятной и комфортной среды для будущих жильцов, а также будет способствовать дальнейшему развитию этого перспективного района северной столицы Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка

В рамках проекта AEROCITY ГК "Лидер Групп" построит шесть жилых комплексов с подземными паркингами и ряд важных объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Общая площадь среднеэтажных домов составит более 242 тысяч квадратных метров. Также в рамках соглашения будут построены общеобразовательная школа на 1650 мест и объединенные детский сад и начальная школа на 350 мест.

Кроме того, Сбер открывает две кредитные линии на сумму 6,8 млрд рублей для строительства жилого комплекса "Мурино Space" компании ЦДС.

Сбер выступает стратегическим партнером компании ЦДС. Мы активно участвуем в реализации крупнейшего градостроительного проекта застройщика "Город первых" и уже профинансировали его на 14,8 млрд рублей. Имея позитивный опыт сотрудничества с партнером, мы расширяем пул финансируемых нами проектов, открыв две новые кредитные линии на 6,8 млрд рублей для финансирования строительства жилого комплекса "Мурино Space" Ленинградской области. Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка

Жилой район "Мурино Space" возводится в ближайшем пригороде Петербурга, в пешей доступности от станции метро "Девяткино". На объекте строят три корпуса переменной этажности от 13 до 17 этажей.

В рамках первого этапа введут в эксплуатацию два корпуса на 1986 квартир. Продажи ведутся в рамках 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов. Дома будут введены в эксплуатацию поэтапно во 2 и 3 кварталах 2024 года.

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