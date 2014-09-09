Петербург победил на конкурсе IT-проектов форума в номинации "Здравоохранение"

На форум "ПРОФ-IT.2021" с проектом приехал Медицинский информационно-аналитический центр Петербурга.

В пятницу, 24 сентября, в комитете по здравоохранению сообщили, что проект "Создание портала врача для организации доступа к данным электронной медицинской карты петербуржца" занял первое место в номинации "Здравоохранение" IX Всероссийского конкурса региональной информатизации, финал которого проходил на форуме "ПРОФ-IT.2021" в Нижнем Новгороде. Проект представил информационно-аналитический центр.

Этим порталом, который обеспечивая доступ к электронным медицинским картам петербуржцев, используют в 215 из 250 больниц города. Вся занесенная информация поступает в единую базу данных – ЭМК петербуржца, а далее группируется по заболеваниям и представляется врачу в таком виде, чтобы он мог охватить одним взглядом все заболевания пациента, а затем углубиться в интересующее его заболевание. Проект создали в 2018 году, за это время он уже завоевал популярность врачей.

Также в финал конкурса вышли еще три проекта: Система мониторинга онкологических пациентов, предназначенная для комплексной информатизации онкологической службы региона (Свердловская область), "Облачная поликлиника" (Республика Саха (Якутия)), которые заняли второе и третье место.

Всего на участие в конкурсе подали 251 заявку.

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Фото: d-russia.ru