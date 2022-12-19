Самолет с пострадавшим главой Русского дома в ЦАР вылетел в Россию

Его состояние здоровья оценивается как тяжелое.

Самолет с пострадавшим главой Русского дома в ЦАР Дмитрием Сытым вылетел в Россию. Об этом сообщает "РИА Новости".

Рейс, который эвакуирует Сытого, вылетел из аэропорта в Банги. Его состояние здоровья оценивается как тяжелое. Медики борются за жизнь главы Русского дома.

Напомним, 16 декабря на Дмитрия Сытого совершили покушение. Главе Русского дома в ЦА отправили посылку, которая взорвалась у него в руках.

Ранее в ООН осудили нападение на главу Русского дома в ЦАР.

Видео: Telegram / РИА Новости