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lesjasap
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Самолет с баскетболистами NBA приземлился с огромной вмятиной на корпусе

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Американские баскетболисты едва не разбились при перелете.

Перелет баскетбольной команды The Oklahoma City Thunder из Миннеаполиса в Чикаго едва не закончился трагедией. В гигантский лайнер в воздухе врезалась птица, оставившая глубокую вмятину на корпусе летательного средства.
 
Известно, что рейс выполнялся авиакомпанией “Дельта”. Капитан корабля отметил, что удар в небе произошел с такой силой, что казалось, что в транспортное средство врезался Супермен, а не обычная птица. 
 
Пассажиры отметили  мужество и героизм пилота, который проявил все свое мастерство, чтобы посадить самолет в экстренных условиях. Один из участников событий сравнил недавний полет с ездой на американских горках. По словам спортсменов, так страшно им никогда еще не было.
Теги: nba , баскетбол , полет , самолет , чикаго
Категории: Мировые новости

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