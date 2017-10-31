Самолет с баскетболистами NBA приземлился с огромной вмятиной на корпусе

Американские баскетболисты едва не разбились при перелете.

Перелет баскетбольной команды The Oklahoma City Thunder из Миннеаполиса в Чикаго едва не закончился трагедией. В гигантский лайнер в воздухе врезалась птица, оставившая глубокую вмятину на корпусе летательного средства.

Известно, что рейс выполнялся авиакомпанией “Дельта”. Капитан корабля отметил, что удар в небе произошел с такой силой, что казалось, что в транспортное средство врезался Супермен, а не обычная птица.

Пассажиры отметили мужество и героизм пилота, который проявил все свое мастерство, чтобы посадить самолет в экстренных условиях. Один из участников событий сравнил недавний полет с ездой на американских горках. По словам спортсменов, так страшно им никогда еще не было.