На борту находились 58 взрослых и трое несовершеннолетних пассажиров, а также пять членов экипажа.

Самолет из Москвы экстренно сел в нижегородском аэропорту из-за трещин в лобовом стекле. Об этом рассказали представители транспортного управления Следственного комитета. По данным ТАСС, пассажирский лайнер направлялся из столицы в Магнитогорск. Однако борту пришлось приземлиться не в пункте назначения, а в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде.

Следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета Москва - Магнитогорск в аэропорту Нижнего Новгорода. Embraer-190 компании "Икар" совершил вынужденную посадку по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна заявление СК по региону

В момент инцидента в самолете находился 61 пассажир (включая троих детей) и пятеро членов экипажа. Сведений о пострадавших нет. Известно, что перелет совершался компанией "Икар". После произошедшего всех клиентов переправили в Магнитогорск на другом воздушном судне.

Пилот посадил самолет с разбитым стеклом и спас пассажиров.

Фото: Telegram/LifeShot