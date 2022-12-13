Самолет Петербург – Анталья сел в в Венгрии

О причинах произошедшего неизвестно.

В среду, 1 марта, стало известно, что рейс TK3673 Петербург — Анталья вместо Турции приземлился в Венгрии. Об этом сообщают данные портала Flightradar24.

По предварительным данным, самолет кружил над Литвой и Словакией, а затем сел в Будапеште, куда самолёты из России не летали с момента введения санкций. О причинах произошедшего неизвестно.

Напомним, что вчера самолеты задержали в Пулково, и они не прилетали в Петербург из-за неопознанного летательного объекта. Над городом кружили истребители. По информации "Baza", первоначально неопознанный объект заметили со стороны Финского залива.

Ранее "Азербайджанские авиалинии" запускают рейс из Гянджи в Петербург. Первый рейс запланирован на 19 марта.

Фото: Piter.tv

