Экипаж погиб при падении самолета.

Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области. Информацию об этом подтвердили представители пресс-службы Западного военного округа. Экипаж, находившийся на борту, погиб. Трагедия зафиксирована 24 февраля по время выполнения планового полета. Пилоты выполняли задание по перевозке военного имущества. В настоящее время расследованием причин и обстоятельств падения воздушного средства занимается комиссия ВКС РФ.

Экипаж погиб. На земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники. пресс-служба ЗВО

Напомним, что Ан-26 представляет из себя советский, а позже - российский многоцелевой транспортный самолет. Он создан в 1960-х годах на основе модификации пассажирского самолета Ан-24. Самолет принят на вооружение Военно-воздушных сил Советского Союза от 26 мая 1975 года.

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Фото и видео: Telegram / Baza