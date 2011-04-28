Самый дешёвый апартамент со сдачей в 2021 году в Петербурге можно купить за 4 млн рублей

Самый дешевый объект экспонируется в Приморском районе.

В среду, 24 ноября, эксперты проекта Avenue-Apart на Дыбенко поделились с Piter.tv итогами мониторинга предложений апартаментов со сдачей в 2021 году.

Выяснилось, что в сегменте апартаментов-студий наиболее доступный объект, который будет сдан в 2021 году, продаётся за 3,93 млн рублей. За эти деньги можно приобрести в 18,4 "квадратов" в Приморском районе города.

Самые бюджетные однокомнатные лоты со сдачей до конца текущего года стоят дороже. Самый доступный объект оценили в 9,2 млн рублей за 47 "квадратов" в Московском районе.

Доступная двухкомнатная квартира обойдется в 11,07 млн рублей за 50 "квадратов" в Московском районе.

Фото: Piter.tv