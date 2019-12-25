Гримсвотн готовится к выбросу магмы.

Самый активный вулкан Исландии может скоро взорваться. По данным специалистов, Гримсвотн в скором времени начнет извергаться. За последние 800 лет извержение данного вулкана фиксировалось уже 65 раз. В последний раз это происходило в 2011 году. Тогда пепел распространился на 20 километров в атмосферу Земли. Это привело к отмене 900 авиарейсов.

На данный момент вулкан полностью покрыт льдом. Видна лишь небольшая часть хребта на южном склоне, который формирует кромку кратера. Горячесть вулкана заставляет лед таять и стекаться к кратеру. В результате формируется подледное озеро. Это уменьшает давление на вершине. Периодически теплая вода выбирается из кратера, что приводит к наводнениям.

Ученые заметили, что на признаки скорого извержения указывает "раздувание" вулкана из-за скопившейся магмы. Незадолго до взрыва происходят небольшие землетрясения в регионе, которые могут длиться по несколько часов.

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Фото: Pixabay.com