Самец дикой крысы ворвался в квартиру к домашней подруге и подарил ей потомство

Спустя несколько дней она родила крысят, а дикий самец больше не появлялся.

В квартиру на первом этаже пробрался самец дикой крысы, он нашел клетку домашней крысы и подарил ей потомство. Теперь волонтеры ищут дом маленьким полупасюкам, пишет "Фонтанка".

О ночных свиданиях узнали не сразу. Только после того, как хозяйка заметила, что на шкурке самки и живущих с ней кастрированных самцов появились ранки, она заподозрила неладное. В июле дикого самца поймали с поличным. Выяснилось, что он пролезал в клетку через широкие прутья клетки.

Спустя несколько дней она родила крысят, а дикий самец больше не появлялся. Волонтеры из "Фонда помощи брошенным крысам Петербурга" ищут подросшим крысятам хозяев. В итоге 12 пятинедельных зверят: девять самцов и три самки. В фонде предупреждают, что заниматься с полупасюками придется каждый день.

У серой крысы, или пасюка (Rattus norvegicus), репутация опасного, неприятного и весьма агрессивного создания, везде сопутствующего человеку и постоянно досаждающего ему. С другой стороны, именно серые крысы — родоначальники многочисленных пород и линий лабораторных или одомашненных крыс. Они стали наряду с лабораторными мышами популярными объектами самых разнообразных научных исследований, а также разводятся в качестве домашних питомцев.

Фото: Вконтакте / Фонд Помощи Брошенным Крысам Петербурга