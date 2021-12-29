Салливан: США готовятся к любым вариантам развития событий вокруг Украины

Вашингтон и союзники США готовятся ко всем вариантам развития событий.

Соединенные Штаты считают, что Россия может "вторгнуться" на Украину в любой момент. Об этом в беседе с телевизионным каналом Fox News заявил советник американского президента Джейк Салливан.

По его словам, в настоящее время Вашингтон и союзники Соединенных Штатов готовятся ко всем вариантам развития событий.

Моя работа заключается не в том, чтобы предсказывать, что именно произойдет в тот или иной день, но подготовиться к любому сценарию, включая тот, где российские войска наступают на украинскую столицу. Джейк Салливан, советник президента США

Он считает, что РФ может также аннексировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики или совершить кибератаки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал совместный ответ Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса. По мнению главы государства, военный конфликт между странами продлился бы от трех до четырех дней. Он уверен, что в Киеве понимают бесперспективность войны со странами-членами ОДКБ, а в частности с Россией.

Видео: Fox News