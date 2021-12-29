Салливан: Китай столкнется с последствиями, если смирится с "вторжением" РФ на Украину

В США сказали, что санкции против РФ затронут экономику Китая.

Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Китай столкнется с последствиями, если смирится с "военным вторжением" РФ на Украину. Такое заявление чиновник сделал на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме. По словам спикера, Пекин пострадает от изменений к нему от мирового сообщества, если откажется реагировать и замечать агрессию Москвы к Киеву. Страна якобы не сможет для себя компенсировать экономические потери, которые затронут национальную систему.

Китаю предстоит принять свое решение. Если он даст зеленый свет ничем не оправданному вторжению России на Украину, то Китай в конце концов столкнется с последствиями Джейк Салливан, представитель Белого дома

Американец добавил, что санкционное воздействие на экономику России за гипотетическое вторжение на Украину затронут косвенно и экономику Китая.

Белый дом: Россия согласилась провести телефонный разговор Путина и Байдена в субботу.

Фото и видео: Белый дом

