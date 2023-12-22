Саксофон и рояль. Классика и джаз

Филармония им. Шостаковича, Малый зал. Возрастное ограничение 6+.

В программе концерта прозвучат произведения Пьяццоллы, Лоба, Молинелли, Баха, Дебюсси, Рахманинова, Хачатуряна. Будет представлено органичное сочетание классического стиля и смелых элементов джаза. Зрители услышат космическое звучание Баха на саксофоне, а также современные оригинальные сочинения, наполненные глубоким драматизмом и красотой. В концерте будут использованы сразу 3 вида саксофонов.

Сергей Колесов — ведущий российский саксофонист, обладатель Гран-при самого престижного Международного конкурса саксофонистов им. Адольфа Сакса, участник и член жюри международных фестивалей.

Александр Кашпурин — известный пианист, лауреат международных конкурсов, премий Правительства, артист Музыкальной капеллы Королевы Елизаветы (Бельгия).

Изображение: Kandinsky 3.0