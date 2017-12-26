Ураган на Сахалине: ветер снес пенсионерку с балкона, в больницу ее доставили в ковше трактора

На Сахалине второй день бушует ураган.

На Сахалине второй день бушует ураганный ветер со снегом. Скорость ветра во время порывов достигает 35 километров в час.

Одним из таких порывов снесло с балкона 4 этажа 65-летнюю женщину, которая вышла покурить. Женщина упала в сугроб, что смягчило падение. Но, тем не менее, женщина получила ряд серьезных травм и ей потребовалась госпитализация. Медики, из-за сильного снега не смогли подъехать к пациентке. Пенсионерку пришлось доставлять в больницу в ковше погрузчика, а водитель ехал с открытой дверью из-за нулевой видимости. Пенсионерка все же была доставлена в медучреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В регионе до сих пор не стихает сильный ветер, который уже принес много разрушений. Из-за сильного ветра обрушились новогодние украшения и праздничные ели, попадали плохозакрепленные конструкции. На одной из автомобильных магистралей более 100 автомобилей оказались в снежном плену, 20 населенных пунктов остались без электричества. На Сахалине из-за разгула стихии объявлен режим ЧС.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео из Ставрополя, там улетевшая из-за сильного ветра остановка едва не стала причиной трагедии.

Видео: YouTube/Антон Клинский, Тридесятое Царство