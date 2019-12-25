С января по март Сбербанк выдал почти 26 тысяч ипотечных кредитов в СЗФО

Всего жители Северо-Запада получили 74 млрд рублей на покупку жилья.

По итогам первого квартала 2021 года объем выданной Сбербанком на Северо-Западе ипотеки вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Заметно выросла средняя сумма ипотеки – до 2,9 млн рублей. Наибольший прирост наблюдается в Петербурге, где за год сумма увеличилась на 0,8% - до 3,7 млн рублей. В целом с января по март 2021 года жители СЗФО получили 74 млрд рублей на покупку жилья – это почти 26 тысяч ипотечных кредитов, 27% из них приходится на льготную ипотеку.

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Ранее стало известно, кто чаще всего берет льготную ипотеку под 6,5% годовых.

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