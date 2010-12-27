За неделю в Петербурге службы убрали 3,7 тысячи тонн мусора‍ и грязи

Чиновники отчитались о проделанной работе за неделю.

В Петербурге за прошедшую неделю дорожные службы вывезли около 3,3 тысячи тонн смета и 433 тонны мусора. Данные предоставлены представителями пресс-службы Комитета по благоустройству. Чиновники собрали статистику за период с 15 по 22 октября. В ведомстве отметили, что 20 октября многие жителя города вышли на субботник.

Добавим, что на территории Северной столицы за неделю было отработано 5 тысяч смен специальной техники. Трудовой деятельностью занимались более пяти тысяч машин со специалистами. Дворники выходили на уборку дорог и тротуаров 8,5 тысяч раз.

На влажную уборку было израсходовано 16,5 тысяч кубометров воды. За весь осенний период властям потребовалось 880000 кубометров.

Напомним, что Александр Беглов предложил каждому предприятию посадить рощу.

Фото: Комитет по благоустройству