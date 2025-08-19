С сентября в некоторых детских садах введут занятия "Разговоры о важном"

Ранее такую инициативу поддержал Владимир Путин.

Российское министерство по просвещению начнёт апробацию программы "Разговоры о важном" в дошкольных учреждениях в 22 регионах страны, в том числе в список попала и столица. Эксперимент продлится до конца года, после чего ведомство решит, стоит ли распространить программу на все государственные детсады, пишут журналисты из издания "Ведомости". В публикации говорится о том, что мероприятия будут нацелены на то, чтобы малыши понимали важность дружбы и семейных уз, развили нравственные качества, а также узнали об истории и культуре России. Воспитатели организуют занятия в интерактивной форме — через игры, творческие задания и чтение книг.

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею проведения занятий "Разговоры о важном" в дошкольных учреждениях. В октябре 2024 года глава государства сообщил общественности, что базовые ценности государству необходимо доступно и аккуратно доводить до самых маленьких граждан.

Минимальная стипендия в вузах с 1 сентября 2025 года составит 2 224 рубля.

Фото: Piter.tv