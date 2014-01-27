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С побережья Черного моря собрали свыше 179,6 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

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Всего с начала работ очистили 855 километров берега.

С побережья Черного моря собрали свыше 179,6 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС  России.

Специалисты продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили 855 километров берега. Кроме того, в 10 спецорганизаций вывезли свыше 178,4 тонн песка и грунта. В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря:

Ранее мы сообщали, что в Москве при пожаре в административном здании погиб человек.

Видео: МЧС России

Теги: грунт, мчс россии, песок, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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