Всего с начала работ очистили 855 километров берега.

С побережья Черного моря собрали свыше 179,6 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Специалисты продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили 855 километров берега. Кроме того, в 10 спецорганизаций вывезли свыше 178,4 тонн песка и грунта. В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря:

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Видео: МЧС России