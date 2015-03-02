Всего с начала работ очистили почти 502 километра берега.

С побережья Черного моря собрали свыше 163,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают выполнять работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили почти 502 километра берега. Кроме того, на площадки временного хранения вывезли более 118 тыс. тонн песка и грунта. На пляжах Анапы и Темрюкского района водолазами совершено 5 530 спусков и обследовано более 4,8 тыс. квадратных метров дна.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села.

Видео: МЧС России