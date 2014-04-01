На площадки временного хранения вывезли больше 113,3 тыс. тонн песка и грунта.

С побережья Черного моря собрали свыше 153,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили более 418,7 км берега. На площадки временного хранения вывезли больше 113,3 тыс. тонн песка и грунта. Кроме того, с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 6,3 тыс. квадратов дна.

Ранее мы сообщали, что спасатели МЧС России круглосуточно ведут поисково-спасательные работы в Мандалае.

Видео: МЧС России