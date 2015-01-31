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С побережья Черного моря собрали почти 156,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

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Всего с начала работ очищено 459 километров берега.

С побережья Черного моря собрали почти 156,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очищено 459 километров берега. Кроме того, на площадки временного хранения вывезли свыше 111,6 тыс. тонн песка и грунта. С помощью телеуправляемых подводных аппаратов обследовано почти 7,1 тыс. квадратов дна.

Ранее мы сообщали, что концентрация пыли на намывных территориях Петербурга оказалась в 17 раз выше нормы.

Видео: МЧС России

Теги: грунт, керчинский пролив, мчс россии, песок, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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