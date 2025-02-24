Более 108 тыс. тонн песка и грунта вывезли на площадки временного хранения.

С побережья Черного моря собрали более 148 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего очистили порядка 373 километров берега. Более 108 тыс. тонн песка и грунта вывезли на площадки временного хранения. Кроме того, просеяно вибрационной установкой свыше 40,7 тыс. тонн.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области при пожаре погиб ребенок из многодетной семьи.

Видео: МЧС России