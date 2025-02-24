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С побережья Черного моря собрали более 148 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

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Более 108 тыс. тонн песка и грунта вывезли на площадки временного хранения.

С побережья Черного моря собрали более 148 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего очистили порядка 373 километров берега. Более 108 тыс. тонн песка и грунта вывезли на площадки временного хранения. Кроме того, просеяно вибрационной установкой свыше 40,7 тыс. тонн.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области при пожаре погиб ребенок из многодетной семьи.

Видео: МЧС России

Теги: грунт, мазут, мчс россии, песок, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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