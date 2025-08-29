Всего с начала работ очистили более 1 174 километров берега.

С побережья Черного моря собрали 181 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили более 1 174 километров берега. Кроме того, на спецплощадки вывезли более 180 тыс. тонн песка и грунта. В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря

Видео: МЧС России