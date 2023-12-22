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С новым счастьем!
Сегодня, 19:00
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С новым счастьем!

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Яркую женскую комедию покажут в Театре на Литейном 24 февраля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет. 

В основе сюжета — пьеса Дамира Салимзянова "Дуры мы, дуры…". Это история трех подруг, которые отчаянно пытаются помочь друг другу устроить личную жизнь. В новогоднюю ночь они, сидя на кухне, размышляют о своих отношениях с мужчинами. И случается чудо — представители сильного пола появляются на сцене буквально из ниоткуда.

Это яркий музыкальный спектакль, главные роли в котором исполняют Татьяна Тузова, Полина Воронова и Ася Ширшина. Вместе с их харизматичными героинями зрители убедятся, что наша судьба в наших руках, главное лишь поверить в себя. 

Фото: ВКонтакте / Театр "На Литейном"

Теги: с новым счастьем, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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