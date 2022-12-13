Первый снег в сезоне 2022-2023 гг. поступил на "снежные" пункты города 16 ноября.

С начала зимнего сезона "снежные" пункты Петербурга приняли более 1,5 млн кубометров снега. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

По данным на 20 февраля, снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты приняли и утилизировали 1 млн 506 тысяч кубометров снега с начала зимнего сезона. Больше всего снега принял снегоплавительный пункт на Мебельной улице (около 156 тыс. кубометров.

Первый снег в сезоне 2022-2023 гг. поступил на "снежные" пункты города 16 ноября.

Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению