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С начала снегопадов ГАТИ назначила организациям штрафы на сумму более 25 млн рублей
Сегодня, 12:05
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С начала снегопадов ГАТИ назначила организациям штрафы на сумму более 25 млн рублей

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За вчерашний день специалисты выписали штрафов на 3 млн 150 тыс. рублей.

С начала снегопадов в Петербурге специалисты ГАТИ назначили организациям штрафы на сумму 25 млн 130 тыс. рублей за ненадлежащую уборку снега и наледи. Работники предприятия продолжают выявлять нарушения, сообщили в Смольном.

Накануне было выписано штрафов на сумму 3 млн 150 тыс. рублей. Самый большой штраф из перечисленных, в 400 тыс. рублей, заплатит ООО "УМ-7 сервис" за снег и наледь на крыше здания №71, лит. Ч по Уманскому переулку.

ООО "Атлантик" заплатит 300 тыс. рублей за неубранную от снега территорию торгово-развлекательного комплекса на улице Савушкина, 126, лит. А. По 300 тыс. штрафа также заплатят две компании за нарушение требований к зимней уборке территории на улице Оптиков и за неубранную от снега зону производства работ и ненадлежащее содержание ограждения зоны производства работ на Большой Московской улице.

Отмечается, что  ГАТИ ежедневно проводит осмотры территорий, кровель нежилых зданий и зон производства работ на предмет своевременной очистки от снега и наледи.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, петербург, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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