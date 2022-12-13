С начала года в Петербурге произошло 278 пожаров

С начала года в огне погибли 37 взрослых, тогда как в прошлом году их было 40.

С начала года 278 пожаров произошло в Петербурге. Речь идет о квартирных пожарах в жилых домах. В минувшем году за этот же период зафиксировали 279 пожаров. Об этом 27 апреля рассказали в пресс-службе МЧС.

С начала года в огне погибли 37 взрослых, тогда как в прошлом году их было 40. Но пострадавших стало больше на 16 человек. Отмечается, что чаще возгорания происходят в Калининском, Невском, Кировском, Московском и Приморском районах. Причиной большинства пожаров становится нарушение правил использования электрооборудования.

Ранее пожарное депо открыли на проспекте Луначарского. В нем есть пункт связи, кабинет психологической разгрузки, спортзал, учебный класс, помещение сушки и гараж.

Фото: Piter.tv