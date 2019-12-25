Приставы Петербурга взыскали с должников по квартплате более 1,8 млрд рублей

Благодаря работе приставов петербуржец, копивший долг по "розовым" квитанциям 9 лет, оплатил задолженность.

В течение 2021 года приставы Петербурга в принудительном порядке взыскали более 1,8 млрд рублей с должников в пользу коммунальщиков.

В пятницу, 19 ноября, в пресс-службе отдела судебных приставов Невского района ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу сообщили, что с 2012 по 2021 годы петербуржец игнорировал плату за жилищно-коммунальные услуги. Благодаря работе приставов, мужчина погасил задолженность.

Получив исполнительный лист о взыскании задолженности в размере 454 тысячи рублей, пристав направил уведомление о возбуждении исполнительного производства, а также вызвал его на прием для выяснения обстоятельств. Должник не явился, тогда сотрудник службы запросил сведения о материальном положении петербуржца. Как оказалось, он владеет квартирой в Новгородской области (36 кв.м.) и нежилым помещением в Петербурге (182 кв.м.). Выяснилось также, что мужчина трудоустроен в дилерском автоцентре во Фрунзенском районе.

Узнав об ограничительных мерах на своем имуществе, коммунальный долг мужчина выплатил в полном объеме в скором времени.

Фото: Piter.tv