С начала года СЗППК продезинфицировала 174 тысячи вагонов пригородных поездов

За 20 дней марта были обработаны 45 976 вагонов.

За 2022 год Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) продезинфицировала 174 тысячи вагонов пригородных поездов. Электрички обрабатываются ежедневно. В среднем, за сутки специалисты дезинфицируют 2 260 вагонов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Дезинфекция вагонов производится в парках отстоя подвижного состава и пунктах оборота. Антисептическим средством обрабатываются кресла, столики, двери, туалеты, полки для багажа.

Отмечается, что за 20 дней марта были обработаны 45 976 вагонов.

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Фото: Piter.tv