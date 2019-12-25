С начала 2021 года объем выданных образовательных кредитов Сбербанка на Северо-Западе вырос в четыре раза 

Всего студенты взяли 1255 кредитов на общую сумму 330 млн рублей.

С января по июль 2021 года Северо-Западный банк ПАО Сбербанк выдал студентам в СЗФО 1255 льготных образовательных кредитов на общую сумму 330 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активнее всего кредиты на образование брали в Петербурге, а также в Ленинградской, Калининградской и Вологодской областях. Лидерами по динамике прироста стали Псковская, Новгородская и Архангельская области.

В 90% случаев такие кредиты берут молодые люди от 17 до 25 лет. В Петербурге и Ленобласти наиболее востребованы суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей. В остальных регионах Северо-Запада, как правило, берут до 500 тысяч.

С момента улучшения условий по программе с государственной поддержкой прошел год. За это время спрос на образовательные кредиты существенно вырос, что говорит об эффективности и востребованности программы. Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Процесс получения такого кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подает об этом документы в Сбербанк, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счет вуза. Погашать кредит можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Процентная ставка по образовательному кредиту с господдержкой для клиентов Сбера составляет 3% – остальные 11,27% возмещаются за счет госсубсидий. Оформить такой кредит можно с 14 лет, при этом вуз должен иметь государственную лицензию.

Деньги в банке даются без залога, поручителей и обязательного страхования. При рассмотрении заявки не учитывается платежеспособность клиента. Основной долг можно не погашать в течение всего срока обучения в вузе плюс 9 месяцев после. Считается, что за это время студент успеет устроиться на работу и пройти испытательный срок.

Во время обучения нужно будет погашать только проценты по кредиту. В первый год — 40%, во второй — 60% и только с третьего года — в полном объеме. При желании кредит можно погасить досрочно.

Подробная информация о продукте размещена на официальном сайте Сбербанка.

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