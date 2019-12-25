С начала 2021 года объем выдачи ипотеки Сбербанка на Северо-Западе вырос на 80%

За полгода выдали ипотек на сумму 201 млрд рублей, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В четверг, 19 августа, в пресс-службе Сбербанка сообщили, что за семь месяцев объем выдачи ипотеки банка на Северо-Западе вырос на 80%. Всего было выдано ипотечных кредитов на сумму 201 млрд рублей.

Такой объем пришёлся на 67,3 тысячи кредитов по СЗФО, их них почти 16 тысяч оформлены по льготной ипотеке. Лидерами по приросту стали Петербург, Ленинградская и Калининградская области. Например, в Петербурге ипотеку за указанный период оформили 31,9 тысяч раз суммарно на 123,6 млрд рублей.

В полтора раза снижен минимальный первоначальный взнос сразу по нескольким жилищным программам. И теперь тысячи клиентов смогут раньше взять ипотеку. Также банк уменьшил на 1,2 п.п. ставки на нецелевой кредит под залог недвижимости. А дополнительные расходы на ряд сервисов, в т.ч. электронную регистрацию, можно включить в сумму ипотеки на вторичном рынке. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Специалист отметил, что благодаря таким способам улучшения условий, люди могут быстрее сделать первый шаг и не откладывать квартирный вопрос.

В банке отметили, что максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, а минимальный первоначальный взнос по кредиту не изменился – от 15% стоимости жилья. Раньше льготную ипотеку могли взять семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие семьи, однако сейчас условия распространяются и на семьи, где родился первый ребенок.

Ранее мы писали, что Центробанк заметил признаки перегрева на рынке жилья.

Фото: Pexels