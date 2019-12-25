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С 4 июня "Метеоры" будут плавать из Сортавалы на Валаам
Сегодня, 19:36
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

С 4 июня "Метеоры" будут плавать из Сортавалы на Валаам

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Летом каждый день будут курсировать три "Метеора".

С 4 июня из Сортавалы на остров Валаам будут ежедневно ходить скоростные водные суда "Метеор". Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Летом каждый день будут курсировать три "Метеора". Их расписание состыкуют с расписанием поездов. Билеты можно будет купить на сайте РЖД. Для пассажиров предусмотрели единый билет, который включит проезд на ж/д транспорте и на "Метеоре".

Ранее мы писали, что в семь раз увеличат число рейсов "Метеоров" из Петербурга в Кронштадт.

Фото: сайт ржд
 

Теги: валаам, метеор, остров, судно
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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