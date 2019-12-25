Специальные московские поликлиники готовы принимать до пяти тысяч пациентов в день.

С 27 мая москвичи смогут бесплатно сдать тест на наличие антител к COVID-19. Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До этого в 30 поликлиниках Москвы были открыты точки для забора крови у жителей города для диагностики на наличие антител к новой коронавирусной инфекции.

Анастасия Ракова заявила, что с сегодняшнего дня все желающие москвичи могут пройти тест на наличие антител — соответствующее поручение сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Записаться на тестирование можно в электронном виде. Предварительная запись доступна на 14 дней. Записываться следует в ближайшую к месту жительства поликлинику.

Результаты теста появятся в течение трёх дней в электронной медицинской карте пациента. К ним будут даны соответствующие комментарии — что делать, если результат отличается от нормы.

Ракова добавила, что специальные московские поликлиники готовы принимать до пяти тысяч пациентов в день для забора крови на тест для выявления антител.

Ранее в Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу.

Видео: kremlin.ru