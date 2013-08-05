С 24 по 30 августа перекроют съезд с КАД Петербурга на Приморское шоссе

Это связано с проведением работ по устройству свайного фундамента шумозащитного экрана.

На Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга, на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе, полностью перекроют съезд №4. Об этом 14 августа рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 24 по 30 августа из-за работ по устройству свайного фундамента шумозащитного экрана полностью перекроют для движения транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций метрополитена "Беговая", "Черная речка" и "Старая Деревня".

На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, также смонтируют световую сигнализацию. Информацию о перекрытии съезда выведут на табло.

Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения по съезду будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения, в период времени с 22:00 до 06:00. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: мост через Свирь на трассе "Кола" разведут на два часа 14 августа.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"