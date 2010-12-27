С 23 по 25 октября в Петербурге ожидаются новые ограничения движения

Автовладельцев просят быть внимательнее.

С 23 по 25 октября вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 23 октября по 1 ноября около дома 47 по улице Ленсовета будут строить светофорный объект. Поэтому по улице Ленсовета ограничивается движение транспорта от улицы Орджоникидзе до проспекта Юрия Гагарина.

С 24 октября по 6 ноября в связи с продолжением работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по проспекту Народного Ополчения от улицы Генерала Симоняка до бокового проезда проспекта Маршала Жукова.

Из-за реконструкции газопровода 25 октября ограничивается, а с 26 по 28 октября закрывается направление движения транспорта по четной стороне проспекта Чернышевского от Кирочной улицы до Фурштатской улицы.

Также с 27 по 29 октября ограничивается движение транспорта по Кирочной улице от улицы Маяковского до улицы Восстания.

Ранее Смольный договорился с МВД по поводу штрафов на платных парковках.

Фото: Piter.TV