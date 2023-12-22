В рамках фестиваля пройдет 27 спектаклей.

С 22 по 30 мая в Петербурге пройдет 25-й международный театральный фестиваль "Молодёжь. Театр. Фест". В городе на Неве пройдет 27 спектаклей — 15 российских театров и 12 зарубежных. Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Online".

Фестиваль откроется премьерой МТЮЗа "Собачье сердце". На закрытии артисты выступят со спектаклем Егора Дружинина "Русский регтайм" Московского Международного театрального агентства "Арт-Партнер XXI". На фестивале выступят артисты из Беларуси, Казахстана, Армении, Турции, Бразилии, Ирана, Ирака и Туниса.

Во время фестиваля состоится творческий вечер Эмира Кустурицы — известного кинорежиссера, сценариста, актёра. Встреча пройдёт в верхнем зрительском фойе ТЮЗа 23 мая.

Ранее мы писали, что Фестиваль мороженого и возложение цветов Петру I перекроют центральные улицы Петербурга.

Фото: Telegram / Пиотровский Online