Экспозиция собрана из сорока произведений художника. Все они посвящены красотам Центральной Азии и создавались с 1980-го года.

С 20 января по 8 марта в Государственном музее Востока пройдет выставка "Перевал. Живопись Сергея Опульса". Картины написаны маслом на холстах, дереве и картоне, и представляют собой в основном пейзажи (в том числе архитектурные).

Любовь автора к Востоку неслучайна: первая половина его жизни прошла именно там. Сергей Опульс родился в Ташкенте в 1962-м году, где учился в Республиканском художественном училище имени П.П. Бенькова. "Моя школа — это школа Павла Петровича Бенькова, среднеазиатский импрессионистический реализм" — утверждал С. М. Опульс. После выпуска он поступил в самаркандское вертолетное училище. Этот шаг можно расценить не как тягу к технических наукам, а как мечту увидеть богатую восточную природу с высоты.

Участие в афганском конфликте поставило Сергея Марковича на верный путь: такое испытание привело к переменам в ценностях и осознанию того, что его призвание — быть художником. В пиаре творчества для помогала Наталья Булгакова — его жена.

На выставке "Перевал. Живопись Сергея Опульса" представлены работы, которые волшебны по настроению и содержанию (мистически появляющиеся персонажи) но, при этом, реалистичны: природа, натюрморты… Будут выставлены и полотна, посвященные средневековой святыне (памятникам древнего Самарканда). Живописец нередко изображал мавзолеи.

Изначально экспозиция готовилась к шестидесятому юбилею Сергея Опульса, но оказалась посмертной... Вопреки смерти, память о нем, как и его работы, будут вечно с человечеством. Тысячи картин находятся в частных коллекциях и государственных музеях многих стран мира.

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Фото: предоставлено организаторами выставки