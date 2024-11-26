С 2026 года в паспортах РФ появится новая отметка ИД ЕРН по желанию

Обязательными отметками в паспорте являются штампы о регистрации и о воинской обязанности.

Отметка о номере записи из Единого регистра населения (ИД ЕРН) может быть проставлена в российском паспорте гражданина по желанию человека с 1 января 2026 года. Соответствующее заявление сделали представители Федеральном налоговой службы (ФНС) России. Специалисты объяснили, что такая метка придет на смену данным об ИНН. Такой пункт содержался с основном документе для россиянина согласно положению, утвержденному федеральным правительством в 2023 году.

По желанию гражданина РФ в паспорте проставляются отметки: <…> об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ. текст документа

Напомним, что порядок проставления в паспорте отметке о номере записи из ЕРН был утвержден Федеральной налоговой службой (ФНС) в октябре 2025 года. Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года. Единый регистр населения содержит в себе данные о гражданах страны и иностранцах, которые временно или постоянно проживают на территории России. Оператором государственной информационной системы Единого регистра населения является ФНС. Известно, что по желанию человек может указать в своем паспорте также сведения о браке, детях, заграничном паспорте, ранее выданных паспортах и группе крови.

