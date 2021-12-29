Изменения внесены в Жилищный кодекс.

С 1 января в России не выплачивают субсидии при наличии задолженности по оплате жилья. В законную силу вступили поправки, связанные с жилищным кодексом. Согласно внесенным изменениям, гражданам не придется самостоятельно брать справки по отсутствии задолженности. Эти документы станут запрашивать органы социальной защиты, которые начисляют субсидии. Процесс ведется в рамках взаимодействия с судебными органами.

Теперь информация о наличии или отсутствии долгов будет передаваться напрямую через службу судебных приставов. Это еще одно новшество - задолженность по ЖКХ будет подтверждаться решением суда. Павел Склянчук, эксперт ОНФ

Напомним, что ранее для получения субсидий граждане раз в полгода должны были лично посещать органы социальной защиты и показывать надзорным ведомством документы об отсутствии задолженности за ЖКХ.

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Фото: Piter.tv