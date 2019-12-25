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Госстройнадзор Петербурга будет выдавать разрешения по новой форме
Сегодня, 9:29
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Госстройнадзор Петербурга будет выдавать разрешения по новой форме

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Минстрой утвердил новые формы разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов.

Изменения были внесены для того, чтобы внедрить единые стандарты предоставления госуслуг. Как отметили в пресс-службе Госстройнадзора, информация будет содержаться в табличной форме. 

С 1 сентября в разрешении на строительство дополнительно будут указываться данные об общей площади жилых и нежилых помещений, количестве жилых помещений и мест для машин, применение типового архитектурного решения — при наличии, данные о внесении исправлений или изменений. 

В разрешении на ввод в эксплуатацию также будет дополнительно содержаться следующая информация: сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства или реконструкции, количество машино-мест, данные о внесенных исправлениях.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Госстройнадзор Петербурга переходит на "бережливые" технологии. 

Фото: Piter.tv

Теги: ввод в эксплуатацию, госстройнадзор, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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