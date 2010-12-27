С 1 ноября в Выборгском районе тариф за обращение с ТКО увеличится на 5%

Послабление предусмотрено только на переходный период и распространяется на районы, где "мусорная реформа" началась раньше всех.

Со следующего месяца в Выборгском районе тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) увеличится на 5%. Это связано с тем, что Ленобласть переходит на единый тариф, который устанавливается региональным оператором.

Так, собственники квартир с 1 ноября будут платить 6 рублей 35 копеек, вместо привычных 5 рублей 99 копеек за квадратный метр. Владельцы частных домов отдадут 375 рублей 44 копейки. Раньше они платили 354 рубля 11 копеек.

Напомним, что изначально "мусорная реформа" была запущена в Приозерском, Выборгском и Лужском районах. В остальных районах Ленобласти вводятся новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и единый тариф, который утвержден региональным оператором. Местные жители увидят изменения в платежных документах в декабре, когда придут квитанции за ноябрь.

Сначала утвержденный тариф составлял 4 728 рублей, 35 копеек за тонну. Однако в марте текущего года он был снижен. Комитет по тарифам и ценовой политике уменьшил цену за обращение с ТКО до 4 652 рублей 91 копейки за тонну или 874 рубля 75 копеек за кубометр. Все цены на тарифы указаны без учета НДС.

Обращение с ТКО стала коммунальной. Тариф предусматривает все этапы обращения с отходами, начиная от сбора и заканчивая утилизацией. За все услуги отвечает региональный оператор. Территорию 47 региона обслуживает АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти".

Ранее Piter.TV сообщил, что на реках и озерах Ленобласти закрывается навигация.

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